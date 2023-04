Pellegrini chiave per il vice Immobile: la strategia della Lazio. Le ultime sul terzino in prestito dalla Juve

Anche la dirigenza della Lazio è già al lavoro per la prossima sessione estiva di calciomercato. Nelle ultime ore si è tornato a parlare di un nuovo interessamento per Andrea Pinamonti, classe 1999 in forza al Sassuolo, per il ruolo di vice Immobile.

Il centravanti fa parte dell’agenzia Raiola, proprio come Luca Pellegrini, che potrebbe essere oggetto di scambio o comunque rientrare nell’operazione. Come noto, il terzino dovrà essere riscattato in estate dalla Juventus.

