Tuchel si affida a Cancelo: «Conosce il City, spero possa gestire le emozioni». Le parole dell’allenatore del Bayern Monaco

Partita speciale per l’ex Juve Cancelo contro il Manchester City. In conferenza stampa, Thomas Tuchel ha parlato così.

CONFERENZA TUCHEL – «Cancelo giocherà contro la sua ex squadra, queste situazioni esistono. Spero che possa gestire anche le sue emozioni e che non sia troppo motivato, troppo esaltato, ma dall’altra parte nemmeno troppo amichevole e timido. Speriamo che possa gestire le sue emozioni ed essere pronto. So che non vede l’ora di giocare. Conosce il sistema del Manchester City molto bene, ma anche io lo conosco altrettanto bene».

