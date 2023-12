Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Domenica 24 dicembre: notizie Serie A

La Juventus ha battuto 1-2 il Frosinone allo Stirpe. Dopo il Natale testa alla Roma: in dubbio per sabato prossimo Locatelli ed Alex Sandro, anche se sono escluse fratture per il centrocampista e lesioni per il difensore.

