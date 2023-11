Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Come riportato questa mattina da Tuttosport Lazar Samardzic sta spingendo per approdare alla Juventus già nel mercato di gennaio. Il nuovo tecnico Cioffi è stato chiaro al momento del suo insediamento all’Udinese: vuole giocatori dediti al 100% alla causa e chi non lo è può fare le valigie subito senza costrizioni. Il club friulano è entrato nell’ottica di cedere il talento serbo lo stesso incaricando della gestione della trattativa un intermediario di fiducia. Tanto che ha già dato la sua disponibilità di massima all’approdo alla corte di Allegri. Se l’Udinese, tramite l’agente incaricato di sbrogliare la matassa, dovesse mantenere la formula utilizzata l’estate scorsa con l’Inter (prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione alla Champions League), allora la Juve sarebbe pronta ad affondare il colpo. Per il numero 24 dell’Udinese sarebbe, invece, pronto un contratto fino al 2028 al triplo dell’attuale stipendio (in Friuli percepisce 425mila euro a stagione).

