Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Lunedì 13 giugno: notizie Serie A

Oggi Allegri e Manna si sono incontrati a Milano per un summit in cui hanno definito le linee guida sul mercato della Juventus.

E’ stato deciso di non rinnovare il contratto di Cuadrado, mentre si attende la risposta di Rabiot alla proposta di prolungare per un’altra stagione. Allegri, poi, vorrebbe avere ancora Milik in squadra: sono attesi contatti col Marsiglia.

