Vlahovic Juve, cessione possibile solo ad una condizione. Ultime sul futuro dell’attaccante serbo al centro del mercato

La permanenza di Vlahovic alla Juve con il passare dei giorni diventa sempre di più un tema caldo di mercato. In base a quanto riferito da Sky Sport, infatti, i bianconeri sono disposti a prendere in considerazione delle offerte per la cessione del serbo.

La condizione è che la cifra proposta alla Juve sia importante (80 milioni?) in virtù dell’investimento fatto nel gennaio 2022 per strapparlo alla Fiorentina.

