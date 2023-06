Cassano: «Allegri non può più allenare, ma ci sono buffoni che gli vanno dietro». Nuova bortada all’allenatore della Juve

Cassano alla Bobo Tv ha lanciato una nuova bordata ad Allegri.

CASSANO CONTRO ALLEGRI – «Qualcuno dice: Allegri, con il City, avrebbe vinto 5 Champions League. Voglio dire a questo coglione che il City è in attivo in entrata, rispetto alle uscite Diversamente dalla Juve, che in due anni ha speso 250 milioni di euro. La sporcizia però da dove arriva Dall’allenatore. Ha tre o quattro buffoni che gli vanno dietro. E continuano ancora a marciare. Anche l’altro giorno hanno fatto il gioco delle tre carte. La comunicazione è fasulla: è venuto fuori… apoteosi, quanti soldi dall’Arabia Saudita! Anche lì gliel’hanno detto: non siamo interessati, fuori dai coglioni. Tiene alla famiglia e ai valori? Lasci stare i soldi: non può più allenare».

