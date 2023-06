Firmino Juve, l’affare è possibile: 2 fattori stuzzicano i bianconeri. L’attaccante lascerà il Liverpool a parametro zero

La Juve sta valutando seriamente la pista che porta a Firmino, attaccante brasiliano che lascerà il Liverpool a parametro zero.

Come spiegato da Goal.it, infatti, il giocatore potrebbe rappresentare un affare fattibile dal punto di vista economico e andrebbe a rinforzare il reparto offensivo, che attualmente deve far fronte a diverse situazioni in bilico (Kean, Milik e Vlahovic su tutte), con un elemento di grande esperienza. Su Firmino hanno messo gli occhi anche Inter, Milan e Roma.

The post Firmino Juve, l’affare è possibile: 2 fattori stuzzicano i bianconeri appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG