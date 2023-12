Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Sabato 16 dicembre: notizie Serie A

I tifosi della Juventus dopo il pareggio contro il Genoa sui social hanno preso di mira l’arbitro Massa per il mancato rigore concesso ai bianconeri per fallo di mano di Bani e per il rosso non dato a Malinovskyi per fallo su Yildiz.

Intanto non è passato inosservato il gesto di Chiesa a Vlahovic che ha dedicato il gol su rigore al serbo.

