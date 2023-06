Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Secondo quanto riferisce l’odierna edizione della Gazzetta dello Sport, la Juventus andrà presto all’assalto di Milinkovic-Savic, specialmente nel caso in cui Rabiot dovesse rifiutare l’offerta per il rinnovo di contratto. Il serbo è una precisa indicazione di Allegri e il prezzo, ad un anno dalla scadenza del suo accordo con la Lazio, è crollato quasi del tutto. Basterebbero 30 milioni per portarlo a Torino, ma in casa bianconera puntano ad abbassare ulteriormente il prezzo inserendo nell’affare uno tra Pellegrini e Rovella, se non entrambi. E, con la concorrenza concentrata nell’asta su Frattesi, la strada potrebbe presto farsi in discesa per Madama…

