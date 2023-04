Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Venerdì 7 aprile: notizie Serie A

La Juventus si prepara per la trasferta dell’Olimpico contro la Lazio di Sarri. In conferenza stampa Massimiliano Allegri ha confermato le buone condizioni di Federico Chiesa, verso il ritorno in panchina anche Bonucci e Pogba.

