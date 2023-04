Allegri elogia la Next Gen e rivela: «L’altro giorno ho guardato Real e Barcellona e…». Le parole del tecnico

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio Juve. Le sue parole sulla Juventus Next Gen.

NEXT GEN – «Iling e Barrenechea non saranno sicuramente della partita perché ieri han giocato con la Next Gen, vincendo una partita importante e questo dimostra l’importanza della Next Gen. Soprattutto ieri che era una partita importante perché la Next Gen è l’unica squadra che può retrocedere ma non può partecipare al campionato di Serie D. La partita di ieri era decisiva e li ha fatti crescere sotto l’aspetto mentale. I ragazzi sono andati, come è normale che sia. L’altro giorno mi son fatto tirare fuori statistiche del Real Madrid e del Barcellona che sono più vicine alle nostre e ho visto tutte le loro presenze: Carvajal ha 103 o 101 partite nella seconda squadra, 70 gli altri, ma in Italia siamo indietro bisogna accelerare su queste cose. Speriamo che ora capiscano la cosa della Primavera che è importante».

