Squalifica Cuadrado e chiusura Curva Sud: Allegri commenta così le decisioni di Juve Inter. Le sue dichiarazioni

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lazio Juve. Le sue dichiarazioni sulle decisioni del Giudice Sportivo.

3 GIORNATE A CUADRADO E SQUALIFICA CURVA SUD – «Commento non c’è da fare, ci sono gli organi competenti che decidono e in base a quanto viene scritto vengono prese delle decisioni. Noi dobbiamo pensare a giocare. Non facciamoci distrarre da cosa succede in campo perché non sarà né la prima né l’unica. Dobbiamo mantenere la calma, spesso l’ho persa anche io come con la Salernitana in cui ho preso un turno di squalifica. Su queste robe dobbiamo essere più calmi. Spesso ingigantiamo troppo le situazioni, era stata una bella partita spiace per gli episodi ma ora dobbiamo passare oltre. Su Cuadrado so solo che ha preso 3 giornate di squalifica e per lui la Coppa Italia è finita».

