Novellino: «Scudetto? La Juve è messa molto bene ma queste squadre sono favorite». Ecco le parole dell’allenatore

L’ex calciatore e attuale allenatore Walter Novellino si è espresso a MilanNews.it sulla possibile lotta scudetto nella prossima stagione, parlando anche della Juventus.

PAROLE – «Vedo il Milan favorito insieme all’Inter – ammette -. Poi mi sembra che anche la Juve sia messa molto bene. Il Napoli? Tanti lo decantano, ma a me non convince in chiave tricolore. Tra le papabili, inserisco anche l’Atalanta».

