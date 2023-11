Il difensore del Milan Primavera, Clinton Nsiala, ha detto la sua dopo il successo ottenuto dai rossoneri in Youth League contro il PSG

Intervenuto ai microfoni di Milan TV dopo la vittoria contro il PSG, il difensore del Milan Primavera, Clinton Nsiala ha parlato così.

SUL MATCH – «Sono orgoglioso della squadra, abbiamo dimostrato che volevamo vincere fino alla fine. Siamo una squadra forte e unita. Ci aspetta il Lecce a casa e dobbiamo accantonare subito questa partita e pensare alla partita di domenica».

SENSAZIONI – «Gioco a calcio per giocare questo tipo di partite, devo essere pronto a tutto. Sono belle da giocare, ancora di più quando si vincono».

SULLA MIA CRESCITA – «Sono orgoglioso anche di me stesso perché mi sono impegnato, ho lavorato. Sono sempre stato sul pezzo, ho avuto anche l’aiuto dello staff e del mister per parlare con me ed insegnarmi tante cose. Devo solo continuare così fino alla fine».

The post Nsiala a Milan TV: «Gioco a calcio per questo tipo di partite, orgoglioso di me stesso» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG