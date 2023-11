Francesco Camarda è stato protagonista ancora una volta col Milan Primavera, nel match di oggi in Youth League contro il PSG

Successo importante per il Milan Primavera in Youth League contro il PSG. I rossoneri hanno battuto i parigini per 3 a 2. In gol Nsiala e Camarda, poi il pareggio dei francesi con Nhaga e Adonis, ed il gol sul finale di Sia che ha regalato la vittoria ai rossoneri.

Francesco Camarda è stato protagonista del match sia in positivo che in negativo. Prima il gioiello: il suo gol in rovesciata del momentaneo 2 a 0. Al termine del match la nota negativa: l’attaccante è stato espulso dall’arbitro dopo il triplice fischio e salterà molto probabilmente la prossima sfida contro il Borussia Dortmund.

