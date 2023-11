Vieri sulla situazione alla Bobo TV: «Ognuno dice quello che vuole. Non è vero niente». Le parole dell’ex calciatore

Christian Vieri ha ricevuto un Tapiro d’Oro dopo l’addio alla Bobo TV dell’ex rossonero Cassano, Adani e Ventola. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Volevo decidere tutto io? Non è vero niente. Ognuno dice quello che vuole, ma per me non ha senso rispondere. Certe cose rimangono private. Possiamo dire che dopo qualche anno era giusto cambiare. Abbiamo finito, è la vita. Non so nemmeno chi sia questo quinto uomo. E non è neanche vero che io non volessi fare i teatri. Ma a tutti quei maiali, vigliacchi e topi di fogna che dicevano che la motivazione fosse economica una cosa la dico: siete dei falliti».

