L’Inter ragiona sui colpi da mettere a segno nella finestra di mercato di gennaio, e i tifosi chiedono a gran voce un rinforzo in attacco

Con l’affare quasi concluso per Buchanan sulla fascia destra, i tifosi dell’Inter esprimono con forza il desiderio di un rinforzo anche in attacco.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Il Giorno, sembra che ciò non rientri nei piani della società nerazzurra.

NUOVA PUNTA? – L’ipotesi di puntare su un’altra punta viene respinta, a meno che non si verifichi una cessione. Al momento, l’Al-Ettifaq sta valutando un’offerta per Alexis Sanchez, ma il cileno sembra più incline a continuare la sua esperienza in Europa piuttosto che considerare le proposte finanziarie provenienti dai club asiatici, almeno per ora. Le altre tre punte resteranno al loro posto, e quindi sembra che ogni possibile movimento sia rimandato all’estate, quando potrebbe verificarsi un cambiamento nel reparto offensivo.

L’articolo Nuova punta a gennaio per l’Inter? Cosa filtra dalla dirigenza proviene da Inter News 24.

