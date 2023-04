Nuovi direttori sportivi: anche un ex Juventus tra i diplomati di Coverciano. Il comunicato ufficiale della FIGC

Attraverso il proprio sito ufficiale, la FIGC ha annunciato i diplomati da direttori sportivi. C’è anche l’ex Juventus Lorenzo Ariaudo.

COMUNICATO – «Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico i neo direttori sportivi che si sono diplomati dopo aver superato a Coverciano, lo scorso marzo, gli esami finali del corso. Il programma didattico seguito dagli allievi è stato di 144 ore di lezione, ramificato in due a seconda dell’indirizzo scelto: quello ‘tecnico’, indirizzato a formare i ds che operano sul mercato, e quello ‘sportivo-organizzativo’, dedicato invece ad un ruolo come quello del segretario o del team manager. Il migliore del corso è risultato essere Davide Casparrini, che si è diplomato ottenendo anche la lode. Da segnalare inoltre la prova finale fatta registrare da Marco Lorusso per la parte ‘organizzativo-sportiva’, diplomato con 110 su 110. Per quella ‘tecnica’, invece, il migliore è risultato il collaboratore del Napoli, Antonio Sinicropi; sempre per la parte ‘tecnica’, da segnalare inoltre i risultati conseguiti dall’ex difensore di Roma, Inter e Manchester City, Aleksandar Kolarov; dal consultant scouting del Tottenham, Lorenzo Giani, e da Stefano Merli.

Le tesi di Davide Casparrini (componente dell’Area Finanza della Lega Serie B) e del team manager della Roma, Valerio Cardini, sono state segnalate dalle commissioni d’esame come i due migliori lavori redatti dai corsisti e hanno permesso loro di conseguire le due borse di studio messe a disposizione. Le migliori tesi verranno pubblicate prossimamente sui canali ufficiali del Settore Tecnico. Tra i ds diplomati non mancano ulteriori nomi noti del calcio italiano, come gli ex calciatori Lorenzo Ariaudo, Andrea Caracciolo, Felice Evacuo, Aniello Cutolo, Marco Pacione e Luciano German Zavagno, e il direttore generale del Como Women, Saimir Keci.

Di seguito, l’elenco completo degli allievi del corso di Coverciano che hanno superato gli esami finali: Lorenzo Ariaudo, Alessio Battaglino, Laura Biffi, Marco Bof, Andrea Caracciolo, Valerio Cardini, Davide Casparrini, Andrea Colombino, Francesco Conti, Daniele Corazza, Marco Cozzuto, Walterfrancesco Pio Crea, Aniello Cutolo, Stefano D’Apice, Antonio De Luca, Walter Pio Doronzo, Joaquim Estrada Llop, Felice Evacuo, Riccardo Fabbro, Tommaso Fini, Daniele Freggia, Jacopo Galbiati, Lorenzo Giani, Andrea Giannarelli, Paolo Stefano Gobba, Saimir Keci, Aleksandar Kolarov, Federica Lancini, Michele Lanzilotta, Marco Lorusso, Matilde Malatesta, Emanuele Marchetti, Stefano Merli, Marco Pacione, Niccolò Pascuccio, Salvatore Piccolo, Davide Calogero Provenzano, Riccardo Richter, Niccolò Roncato, Valentina Roscini, Giorgio Schenone, Antonio Sinicropi, Mattia Stante, Michelangelo Vitali, Simone Vitali, Raffaele Vrenna, Luciano German Zavagno e Gianluca Zinci».

The post Nuovi direttori sportivi: anche un ex Juventus tra i diplomati di Coverciano appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG