Il padre di Alexis Mac Allister ha parlato così del futuro del centrocampista, obiettivo della Juve. Le sue parole

Intervistato da Puro Boca, il padre di Alexis Mac Allister ha parlato così del futuro del centrocampista del Brighton, obiettivo del calciomercato Juve.

FUTURO – Il prossimo calciomercato lo vedrà giocare per un altro club, non sappiamo ancora quale in quanto stanno iniziando i colloqui. È molto probabile che Alexis giocherà in un’altra squadra in estate.

