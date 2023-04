Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Giovedì 13 aprile: notizie Serie A

La Juventus tornerà in campo questa sera per affrontare lo Sporting Lisbona nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Allegri orientato a schierare dal primo minuto il tridente con Chiesa e Di Maria ai lati di Milik (Vlahovic in panchina). Danilo pronto a riprendersi il suo posto dal primo minuto, mentre a centrocampo dovrebbe restare fuori Fagioli.

JUVENTUS (3-4-2-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Chiesa; Milik. All. Allegri.

