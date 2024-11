A gennaio il Milan potrebbe intervenire con decisione sul mercato per colmare le lacune generate dal nuovo acquisto che ha già deluso.

L’attuale campionato di Serie A si sta rivelando un percorso a ostacoli per il Milan, con la squadra che alterna momenti entusiasmanti a fasi di evidente difficoltà. In particolare il pareggio per 3-3 contro il Cagliari ha recentemente risollevato questioni circa l’efficacia della generale della squadra, collocando la dirigenza milanista di fronte ad una profonda riflessione.

Con un bilancio di prestazioni altalenanti, emerge chiaramente un problema principale che, con ogni probabilità, obbligherà il tecnico Paulo Fonseca e la società stessa a riflettere su soluzioni immediate, già e gennaio con mosse forti e decise.

Problemi di rendimento

La squadra rossonera, dopo l’ultimo pareggio ottenuto a Cagliari, mostra di patire una certa incoerenza di rendimento. Questo ha impedito un avvicinamento significativo alla vetta della classifica di Serie A, nonostante la recente e risonante vittoria a Madrid sembrasse preannunciare un momento di svolta. Al centro dell’attenzione ci sono le prestazioni non all’altezza di alcuni giocatori acquisiti nell’ultimo periodo stanno mostrando particolarmente vulnerabile.

Ribaltone a gennaio: ecco gli scenari

Le difficoltà defensive della squadra di Fonseca sono state messe in luce in modo preoccupante dall’incontro con il Cagliari, durante il quale la rete milanista ha ceduto per tre volte. Questa fragilità in difesa non è un episodio isolato ma sintomo di una problematica più profonda, che ha visto il Milan perdere punti preziosi in più occasioni a causa di errori individuali e collettivi nel reparto arretrato. La situazione è tanto più critica in quanto gli attuali difensori centrali, ad eccezione di Gabbia, assente per infortunio, stanno mostrando un rendimento inferiore alle attese; tra questi, la delusione per le prestazioni di Pavlovic è palpabile, tanto da attirare le critiche dei tifosi. Per far fronte a queste criticità, la società è chiamata ad agire con decisione durante la prossima sessione di trasferimento di gennaio. L’obiettivo principale è quello di rinforzare la difesa attraverso l’acquisto di un centrale affidabile, capace di conferire maggiore solidità e sicurezza al reparto arretrato. Un intervento mirato sul mercato si rende dunque indispensabile per evitare che la situazione possa pregiudicare gli obiettivi stagionali del club, in un momento in cui ogni punto perduto potrebbe rivelarsi decisivo per le ambizioni di successo del Milan sia in campionato che in Champions League.

Strahinja Pavlovic

Sguardo al futuro

Il Milan si trova a un punto di svolta cruciali della stagione. Le decisioni che verranno prese dalla dirigenza nel mercato di gennaio saranno fondamentali per definire il futuro prossimo della squadra, con la speranza di riportare il club alla stabilità e alle prestazioni consistenti che i tifosi e la società stessa si aspettano.

