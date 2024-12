Fonseca ha studiato per il rossonero un nuovo ruolo, una mossa tattica per trasformare la squadra e puntare sempre più in alto.

In una serata dove il Milan ha ritrovato il sorriso e la vittoria contro l’Empoli a San Siro, emergono riflettori puntati non solo sull’ottima prestazione collettiva ma anche su un cambiamento tattico significativo.

L’idea di Fonseca nata a Milanello ha visto la sua realizzazione nell’ultimo match giocato dai rossoneri, il cui risultato è stato senza dubbio vincente, procurando nei fatti la trasformazione voluta dal mister.

Il nuovo Milan e il nuovo ruolo per il rossonero

E’ decisamente nato un nuovo Milan contro l’Empoli. La squadra ha dimostrato compattezza, unità e geometrie importanti che hanno offerto stabilità e forza. Il lavoro di Fonseca assume note sempre più definite e linee chiare sia negli intenti che nella loro realizzazione. Tanti i rossoneri a pieni voti, soprattutto dopo la partita vinta in sofferenza contro lo Slovan Bratislava. Tra questi però ne spicca uno che, di partita in partita, sta letteralmente cambiando ruolo. Un lavoro di fino di Fonseca che inizia sempre più a sortire i suoi effetti, per il bene del giocatore in particolare e più in generale per tutta la squadra.

Il nuovo ruolo del rossonero disegnato da Fonseca

Durante l’incontro con l’Empoli, Leao, che nelle recenti partite tra campionato e Champions League si era già distinto per la sua propensione a incunearsi nel cuore dell’azione offensiva, ha compiuto un ulteriore passo verso una posizione ancor più centrale, quasi una seconda punta a tutti gli effetti, abbandonando la consueta corsia esterna. Questo aspetto non è passato inosservato agli appassionati e agli analisti, che hanno riconosciuto in tale scelta tattica un elemento di novità nella disposizione sul campo del giocatore portoghese. La prestazione di Leao contro l’Empoli ha fornito molteplici spunti su questo nuovo ruolo, con movimenti che lo hanno visto ricevere palloni e partecipare al gioco in una posizione nettamente più centrale rispetto al passato. Il suo contributo non si è limitato soltanto a un impegno tattico volto a seguire le direttive dell’allenatore Paulo Fonseca, ma ha dimostrato una reale propensione e una naturale inclinazione verso questo ruolo, giocando con l’intenzione e il movimento di chi si sente seconda punta nel profondo.

Rafael Leao

Una prestazione che non passa inosservata

Nonostante non abbia segnato, l’influenza di Leao nella partita è stata evidente, contribuendo al gioco e mostrando di aver assorbito pienamente le nuove responsabilità tattiche. In particolare, il suo apporto è stato decisivo nel creare spazio per i compagni, come dimostrato nell’azione che ha portato al gol di Reijnders, con un movimento senza palla che ha disorientato la difesa avversaria e aperto preziosi varchi.

