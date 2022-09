Uno dei punti che più fanno discutere per quanto riguarda il progetto del nuovo stadio di Milan e Inter è il numero degli spettatori

Mercoledì ci sarà un altro step fondamentale verso la costruzione del nuovo stadio di Milan e Inter: l’apertura del primo dei dieci incontri di dibattito pubblico. Come riportato da Tuttosport, uno dei punti che sta facendo più discutere sul progetto è la capienza prevista.

I due club nell’ultima stagione e in quella in corso sono capaci quasi sempre di riempire San Siro, stadio da più di 75mila posti. Il nuovo progetto prevede una capienza massima di 63mila, ovvero 12mila tifosi in meno allo stadio.

