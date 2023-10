Nuovo stadio Milan, Cardinale fa questa promessa: «Daremo ai tifosi la prossima scala del calcio» ha detto

Una volta ritirato il premio Da Vinci per la Finanza da parte della NIAF, Gerry Cardinale ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ClassCNBC. Le sue parole sul nuovo stadio del Milan.

NUOVO STADIO – «Lo stadio è una cosa importante per il Milan e per i tifosi. Voglio dare ai tifosi la prossima scala del calcio europeo. Se lo faremo con successo avrà un grande impatto anche sull’Italia. San Donato sarà il luogo in cui lo faremo. Tempistiche? Sarà un progetto quinquennale»

