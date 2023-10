Caos scommesse: è stato Fagioli a fare il nome di Tonali agli inquirenti. I nuovi sviluppi e tutti gli aggiornamenti

Come riportato da Repubblica il nome di Sandro Tonali, ora deciso ad autodenunciarsi alla Procura federale per il caso scommesse, è stato l’unico nome fatto da Nicolò Fagioli agli inquirenti.

Il centrocampista della Juventus ha spiegato come sia stato lo stesso ex centrocampista del Milan ad aiutarlo a installare sul telefono l’applicazione per il gioco illegale online.

