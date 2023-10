Romero via in prestito a gennaio? Il Milan ha preso questa decisione in merito al giovane trequartista argentino

Nonostante i soli 21 minuti giocati in questa prima parte di stagione, il Milan avrebbe deciso di non cedere Luka Romero in prestito nel prossimo mercato di gennaio.

Alla base di questa scelta – rivela Calciomercato.com – ci sarebbe anche una questione di equilibrio all’interno della rosa: considerando che Chukwueze sarà impegnato in coppa d’Africa a gennaio, Pioli ha bisogno di soluzioni in quel reparto.

