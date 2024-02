Continua a tenere banco il tema nuovo stadio Milan. In tal senso domani sarà una giornata fondamentale per il progetto

Definito il programma per far un punto sul tema nuovo stadio del Milan, a partire da domani sarà un periodo fondamentale per il progetto. Ecco cosa succederà nei prossimi giorni, il piano riportato dal sito ufficiale del comune di San Donato:

l primo appuntamento, in programma martedì 6 febbraio, coinvolgerà tutti i membri del Consiglio Comunale, i quali saranno informati circa i futuri passaggi procedurali previsti dalla normativa.

A seguire, il Sindaco riprenderà il dialogo con i Primi Cittadini del Sud Milano, facendo seguito alla riunione svoltasi in Municipio lo scorso 8 novembre. Nel corso di questo appuntamento, Squeri condividerà con i suoi colleghi le ultime novità relative all’imminente avvio dell’Accordo di Programma, analizzando l’impatto dell’opera sul territorio metropolitano.

Martedì 13 febbraio, poi, l’Amministrazione incontrerà i cittadini per aggiornarli circa lo stato dell’arte del percorso amministrativo e illustrare loro quali saranno gli ambiti su cui si concentrerà l’attenzione dell’Esecutivo nel corso dell’interlocuzione con Sportlifecity e gli Enti interessati dal progetto. L’incontro si svolgerà alle ore 20.30, in Sala Consiliare.

Nella seconda metà di febbraio, infine, sono in programma una nuova Conferenza dei capigruppo, una riunione della Commissione “Gestione Territorio” e una seduta del Consiglio Comunale. Nel corso di quest’ultima, l’assemblea cittadina sarà chiamata a prendere atto dell’avvio di un Accordo di Programma di competenza regionale che avrà una durata di circa 18 mesi.

