Il Milan mette la freccia per il progetto squadra Under 23. Sorpassate altre potenziali candidate, cosa sta succedendo

Il progetto seconda squadra per il Milan Under 23 prende forma. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, al momento al primo posto in graduatoria ci sono proprio i rossoneri, che avrebbero anche già avviato le pratiche di richiesta formale nei confronti della Lega Pro. Le altre papabili candidate al momento sono state tutte sorpassate dai piani del Milan.

Stando alle informazioni in nostro possesso, infatti, altre due società che si stanno muovendo da tempo per mettere in piedi la seconda squadra sono Fiorentina e Sassuolo. In ottica futura è pronto ad inserirsi pure il Torino, che però sta completando le strutture del nuovo centro sportivo propedeutiche all’apertura di una seconda squadra che possa essere terreno di sviluppo per i giovani talenti già presenti in casa e che hanno bisogno solo di un percorso.

