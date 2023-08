Tiene banco in casa Milan la questione nuovo stadio. I rossoneri puntano a San Donato ma il comune di Milano ha altri piani

Il capitolo nuovo stadio Milan resta aperto, con i rossoneri che hanno intenzione di spostarsi in zona San Francesco a San Donato. Stessa decisione che sembrerebbe aver intenzione di prendere l’Inter, che mira alla zona di Rozzano. Come riferisce Repubblica, il comune di Milano starebbe però starebbe provando a trattenere i due club (o almeno uno dei due) nella zona di San Siro, proponendogli alcune opzioni.

Sul quotidiano si legge: «Difficile immaginare che la soprintendenza cambi direzione. Palazzo Marino dovrà fare i conti con un impianto che molto probabilmente non potrà essere raso al suolo. Da qui, le possibilità che si aprono per cercare di trattenere le squadre non sono molte. Una delle ipotesi è quella di dare il via libera a Inter e Milan per costruire un secondo impianto di fianco all’attuale Meazza che verrà mantenuto in piedi, magari solo in parte, rifunzionalizzando il secondo anello. Convincere il Milan, già indirizzato verso San Donato, è più complesso. Per questo il sindaco Beppe Sala starebbe puntando all’Inter.

Ai nerazzurri, a quel punto, sarebbe affidata la ristrutturazione del Meazza, nei termini consentiti dalla decisione della soprintendenza. Oppure la costruzione ex novo di un impianto di fianco al vecchio. La società di Steven Zhang, infatti, per il momento ha firmato solo un accordo preliminare con la Infrafin, del gruppo Cabassi, che le dà il diritto di esclusiva sull’area di Rozzano fino al 30 aprile 2024. “Con la decisione della soprintendenza — spiega il sindaco Giovanni Ferretti De Luca — , le nostre possibilità di avere l’Inter diventano più importanti”. Ma, appunto, per il momento è solo una possibilità. Nulla sarebbe ancora stato definito».

