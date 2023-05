Nuovo stadio Milan: lunedì 29 maggio per la prima volta ci sarà il tavolo per discutere sul futuro di San Siro. Ecco i dettagli

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, lunedì 29 maggio in Comune a Milano per la prima volta sarà faccia a faccia tra dirigenti di Inter e Milan, il Comitato Referendum X San Siro, il Collegio dei Garanti di Palazzo Marino e referenti della Direzione Rigenerazione Urbana per parlare del futuro di San Siro.

Inoltre, non è prevista la presenza del Sindaco Beppe Sala.

