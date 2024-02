Massimo Moratti intervenuto a Radio Radio ha parlato anche tra i vari temi di quello che coinvolge Milan e Inter per San Siro e non solo

Le parole di Massimo Moratti, intervenuto a Radio Radio sul tema stadio San Siro che coinvolge Milan e Inter e sullo scudetto:

INTER E SCUDETTO – «Per me l’Inter è molto più forte delle altre. Poi la Juve ti dà fastidio perché ha un modo molto pragmatico e bisogna starci attenti, ma l’Inter dà l’impressione di avere un bel gioco, al di là della praticità. Chi lo vince non lo so, ma l’Inter lo merita. Sta crescendo come la gente si aspettava e suscita un tifo notevole da parte degli interisti»

SAN SIRO – «Lo stadio di Milano è ancora meraviglioso come stadio, la questione stadi la vedo più come una questione nazionale che non legata a Milano e Roma dove gli stadi sono ancora bellissimi. Io non voglio farmi i fatti di Inter e Milan ma guardando lo stadio è spettacolare. Credo abbia una cosa fondamentale: lo spettatore vede benissimo la partita. Poi si può lavorare sui servizi, ma per conto mio è esagerato abbatterlo. Dopodiché non è il mio mestiere, può darsi che abbiano trovato il sistema per cui con lo stadio nuovo si annullano i debiti»

