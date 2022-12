Il giornalista de La Stampa ha parlato a Juventusnews24.com ecco cosa ha detto sul mercato della Juventus.

Sono queste le parole del giornalista Gianluca Oddenino de La Stampa, che parla in esclusiva su juventusnews24.com del mercato della Juventus, ecco un breve estratto: “In questo momento è molto difficile decifrare le mosse della Juve. Onestamente non mi aspetto grandi colpi, poi mai dire mai, vediamo quale sarà il prossimo CdA e come la squadra ripartirà in campo ma almeno una chiara esigenza è stata segnalata da Allegri ed è quella di rinforzi sugli esterni, a maggior ragione col 3-5-2 che può diventare il modulo dominante. Prima della sosta Kostic e Cuadrado sono stati costretti a fare gli straordinari perchè non avevano cambi.“

Conclude così: “I nomi sono quelli di Karsdorp e Odriozola e penso siano nomi concreti, opportunità di mercato. Il primo è praticamente stato messo fuori rosa dalla Roma, il secondo non ha giocato un minuto dopo il ritorno al Real. Sono opportunità low-cost ma io credo che un po’ si siano pentiti di aver dato via Pellegrini e Cambiaso, considerando anche che il secondo può fare tutte e due le fasce. A centrocampo con il rientro di Pogba e l’esplosione di Fagioli e Miretti, con una buona offerta, McKennie potrebbe anche andare.”

