Ronald Koeman, commissario tecnico dell’Olanda, ha parlato a Good Morning Eredivisie del giocatore dell’Inter, Denzel Dumfries

Ronald Koeman, commissario tecnico dell’Olanda, ha parlato a Good Morning Eredivisie del giocatore dell’Inter, Denzel Dumfries. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Con il suo contributo, come gioca a calcio, cosa fa, è semplicemente un giocatore importante per la nazionale olandese. Con l’Inter ha giocato poco nelle ultime partite. Non so se questo abbia a che fare con il rinnovo del contratto, ma valuteremo la cosa».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG