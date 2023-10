Il ct dell’Olanda, Ronald Koeman, ha parlato così dopo la sconfitta contro la Francia, citando il fuorigioco di Dumfries

Il commissario tecnico dell’Olanda, Ronald Koeman, si è espresso così dopo la sconfitta rimediata contro la Francia, ai microfoni della NOS. Il tecnico ha citato anche il fuorigioco millimetrico di Dumfries: l’esterno dell’Inter era in off-side in occasione del gol annullato a Malen.

LE PAROLE – «Abbiamo combattuto coraggiosamente. Abbiamo provato a rientrare in partita fino all’ultimo momento. È un peccato che il gol di Donyell Malen non sia stato convalidato, perché Denzel Dumfries era in fuorigioco di un millimetro. Poi abbiamo segnato l’1-2 in modo bellissimo. Poi ovviamente so che c’è da fare di più. Sfortunatamente non siamo riusciti a ottenere un altro punto, ma abbiamo fatto tutto il possibile».

L’articolo Olanda, Koeman: «Peccato per il fuorigioco di Dumfries sul gol di Malen» proviene da Inter News 24.

