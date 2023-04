L’ex calciatore Renato Olive si è espresso a DAZN sui problemi dell’Inter. Le dichiarazioni sul complesso momento di stagione della squadra di Inzaghi

Olive si è espresso così sulle frequenze di Radio Sportiva sull’Inter:

“Sembra che si sia rotto qualcosa all’interno spogliatoio. Per dire l’Inter non mi sembra più una squadra che crede al cento per cento al proprio allenatore. Sembra un po’ sfilacciata sul campo, non riescono soprattutto i big a incidere. Lo stesso Inzaghi non riesce più a incidere nella testa dei giocatori“.

L’articolo Olive: «All’Inter si è rotto qualcosa, non mi sembra più una squadra» proviene da Inter News 24.

