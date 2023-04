L’ex Inter Stephane Dalmat ha commentato su Instagram la gara pareggiata dai nerazzurri contro la Salernitana

Dalmat si è espresso così sull’Inter dopo il pareggio con la Salernitana:

“Non so più cosa dire. La squadra si è persa, non ha più fiducia. Come si può pareggiare contro un avversario che non ha dimostrato niente? La partita di ieri riflette la nostra stagione, che spero che finisca il prima possibile così da cambiare molto cose. Martedì speriamo in una grande Inter contro il Benfica”.

L’articolo Dalmat: «Inter persa e senza fiducia. Ma con il Benfica…» proviene da Inter News 24.

