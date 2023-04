L’ex ds della Roma e dell’Inter Walter Sabatini si è espresso in una intervista concessa a Il Foglio sulla situazione della Juventus

Sabatini punge la Juventus:

“Perché sempre la Juventus in tribunale? Un motivo evidentemente ci sarà. Non sono altri uomini a metterli sulla graticola. Ci si mettono da soli. I procuratori? Non sono il problema più grande, ma un problema, sì”.

L’articolo Sabatini provoca la Juventus: «In tribunale sempre loro, un motivo ci sarà» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG