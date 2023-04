Il giornalista Fabio Ravezzani si è espresso sulla corsa Champions League che vede in gioco Inter e Milan. Le dichiarazioni

Ravezzani, intervenuto in collegamento su QSVS si è espresso sulla corsa Champions di Inter e Milan:

“Il Milan ha un vantaggio enorme rispetto all’Inter, non ha la Coppa Italia. Inoltre, l’Inter ha una rosa molto più omogena del Milan perché le riserve rossonere sono quasi tutte deprimenti ed è dovuto al mercato inconcludente. L’Inter se non ha Dzeko fa giocare Lukaku, se non c’è Calhanoglu metti Brozovic o Asllani“.

