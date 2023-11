L’ex portiere dell’Inter Andrè Onana nel match tra il Galatasaray e il Manchester United non ha vissuto una serata piacevole

Non è stata una bella notte per Andrè Onana, ex portiere dell‘Inter ora al Manchester United, nel match contro il Galatasaray.

Onana abbandonato a se stesso.

Che ambientino a Manchester. pic.twitter.com/zagvl1zbPs — Alessandro (@90ordnasselA) November 30, 2023

Ecco il video che mostra la sua reazione dopo la brutta partita disputata, coi compagni di squadra e il tifo che non lo sostengono.

