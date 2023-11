Il direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso ha parlato di Piotr Zielinski, nel mirino di vari club tra cui l’Inter

Ai microfoni di Sky Sport Mauro Meluso si concentra su Piotr Zielinski e sulla possibilità che lasci il Napoli. Ecco le dichiarazioni sul centrocampista polacco, che interessa molto all’Inter.

LE PAROLE- «Trattativa con altro club? È un discorso strano perché ormai da un po’ di tempo stiamo parlando col calciatore del rinnovo e lui stesso ha espresso la volontà di rimanere qualora si dovesse trovare ovviamente un accordo economico che lo soddisfi. È una situazione paradossale perché, come risaputo, la norma vieta contatti con giocatori sotto contratto quindi credo ci sia poco da commentare. Anzi è strano come non si sia sottolineato il comportamento contro le regole: un accordo oggi col giocatore in scadenza nel 2024 è di una gravità assoluta. Credo non ci sia nulla di vero»

L’articolo Zielinski, parla Meluso: «Con lui una situazione paradossale» proviene da Inter News 24.

