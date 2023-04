André Onana esagera sulle ambizioni della sua Inter: le dichiarazioni del portiere nerazzurro sugli obiettivi

André Onana, portiere dell’Inter, esagera sugli obiettivi dei nerazzurri nelle sue dichiarazioni ai canali dell’UEFA.

AMBIZIONI EUROPEE – «Siamo arrivati fino ai quarti di finale e nella mia testa penso che l’Inter, questo club e i suoi giocatori possano ambire a vincere tutto. Quindi, cercheremo di fare del nostro meglio per vincere più competizioni possibili. Che si arrivi o meno in finale, daremo sempre il massimo. Faremo del nostro meglio, anche non dovessimo farcela, dovremmo tornare a casa con la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile, ma che gli dei del calcio non sono stati dalla nostra parte».

