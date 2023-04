Paolo Casarin, ex arbitro italiano, è tornato a parlare di Michael Oliver, l’arbitro del discusso rigore di Benatia con il Real

Paolo Casarin, ai microfoni di Rai Radio 1, ha parlato così di Michael Oliver, l’arbitro del famoso rigore fischiato a Benatia con il Real nel 2018.

LE PAROLE – «É cresciuto molto da quando arbitro Real-Juventus in Champions, ma in quell’occasione sbagliò quando decise di fischiare il calcio di rigore per il fallo di Benatia, semplicemente perchè dalla posizione in cui si trovava non può averlo visto ed un arbitro deve fischiare soltanto ciò che vede, non può certo improvvisarsi mago».

The post Juve, ricordi Oliver? Casarin: «Sbagliò con il Real, ma adesso…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG