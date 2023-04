Lazio Juve amara per Danilo e Locatelli: il traguardo che hanno raggiunto sabato nella sconfitta all’Olimpico è indigesto

Per Danilo e Locatelli la sconfitta della Juve contro la Lazio per 2-1 è stata più amara perchè non hanno potuto festeggiare un traguardo raggiunto proprio sabato sera all’Olimpico.

Il difensore ha infatti giocato la sua partita numero 150 in maglia bianconera. Il centrocampista, invece, ha tagliato quota 200 presenze in Serie A.

