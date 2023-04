Convocati Vicenza per la finale con la Juventus Next Gen: la lista di Thomassen per la finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C

Il Vicenza ha reso nota la lista dei convocati per la finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C con la Juventus Next Gen. Sono 24 i giocatori a disposizione di mister Thomassen.

PORTIERI: Brzan, Confente, Iacobucci

DIFENSORI: Bellich, Cappelletti, Corradi, Ndiaye, Pasini, Sandon, Valietti

CENTROCAMPISTI: Begic, Cavion, Dalmonte, Greco, Mion, Ovisczach, Scarsella, Zonta

ATTACCANTI: Della Morte, Ferrari, Giacomelli, Mores, Rolfini, Stoppa

