Brambilla su Huijsen: «Per questo lo abbiamo portato subito in Next Gen». L’allenatore esce allo scoperto sul difensore

Brambilla in conferenza stampa ha spiegato perché ha deciso di promuovere subito Huijsen dalla Primavera alla Juventus Next Gen.

HUIJSEN – «È giovane, è un 2005, può migliorare sia tecnicamente, sia fisicamente, che tatticamente e nella marcatura. Ha la testa giusta per migliorare, crescere attraverso il lavoro. I ragazzi sono obbligati a migliorare sotto tutti gli aspetti a quell’età. Alla sua età è al primo anno di Primavera. Farlo giocare nella Next Gen, in Serie C, è stato anticipare il suo percorso. Nei primi 6 mesi di Primavera ha fatto bene, la categoria poteva stargli stretta quindi gli abbiamo alzato il livello. Si è dimostrato un ragazzo di valore che sta facendo bene. Era giusto portarlo a giocare in Lega Pro».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA COMPLETA

The post Brambilla su Huijsen: «Per questo lo abbiamo portato subito in Next Gen» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG