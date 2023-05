Onana, il Chelsea prepara l’assalto. L’Inter può accettare questa offerta per il portiere camerunese: i dettagli

Onana a Milano sta benissimo. Non solo a livello sportivo, ma pure personale. Andrè ama la città ed è entrato in un’empatia evidente con i tifosi. Ovviamente però le grandi prestazioni del calciatore non sono passate sotto traccia. E il Chelsea lo continua a monitorare. Per l’Inter è un pilastro della squadra, ma se dovesse arrivare un’offerta da 60 milioni di euro, visto l’arrivo a zero di Onana, tale proposta non potrebbe essere rifiutata, rappresentando una pura e dorata plusvalenza.

Motivo per cui da Viale della Liberazione continuano ad osservare Vicario dell’Empoli, ossia il candidato numero uno alla porta interista qualora i Blues acquistassero il camerunense

