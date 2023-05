La Roma ha chiuso per l’arrivo di Aouar a parametro zero e ora Pinto starebbe già valutando un altro nome per la fascia

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ora anche Bensebaini sarebbe nella lista del portoghese e sempre come svincolato.

