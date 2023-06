Un focus su Andrè Onana con la maglia dell’Inter: il portiere potrebbe essere ceduto, ma c’è un dato che fa riflettere

Nessuno ha parato come Andrè Onana all’Inter in questa stagione di Champions. Come scrive il Corriere della Sera, infatti, il portiere camerunense ha disputato delle prove eccellenti tra i pali nerazzurri, e la sua cessione rappresenterebbe un problema:

INTER E ONANA– André è risultato il miglior numero uno dell’ultima edizione della Champions per gol evitati rispetto alla qualità dei tiri affrontati, con ben 7.6 reti subite in meno rispetto a quelle attese. La capacità di Onana nel gestire la sfera ha permesso all’Inter di superare la prima pressione avversaria, sfruttando proprio il gioco sul medio e sul lungo raggio del suo numero 1. Onana riusciva anche a trovare direttamente Dzeko e Lautaro oltre le linee difensive avversarie. Ecco perché perdere il giocatore creerebbe un vuoto difficile da riempire per Inzaghi.

