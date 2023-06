Calciomercato Frosinone, si lavora per il prestito di Marco Nasti dal Milan, ma sul giovane attaccante c’è anche il Genoa

Sarà una sfida tra neopromosse per accaparrarsi Marco Nasti. L’attaccante del Milan è tornato dal prestito al Cosenza e che potrebbe fare un altro anno di prestito. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, le squadre interessate sono il Frosinone e il Genoa.

Non solo in Serie A, per l’attaccante ci sono anche richieste in Serie B: Ternana, Spezia e Palermo.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG